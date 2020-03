Oficina de Leitura Dramática é realizada no Centro Cultural Martin Cererê

Da segunda-feira à sexta-feira, 02 à 06, entre as 16h e às 20h, será realizada uma oficina de leitura dramática com o ator, diretor e historiador Wellington Dias, dividida em três módulos: Teatro Brasileiro Moderno (O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues), Teatro Brasileiro Contemporâneo (Pop Corn, de Jô Bilac) e Teatro para crianças (Os Saltimbancos, de Chico Buarque). No sábado, o projeto é finalizado com uma apresentação aberta ao público, com entrada gratuita.

De acordo com o diretor e ator Edson de Oliveira, responsável pelo projeto, a oficina O Texto Após o Texto, tem por objetivo preparar os intérpretes para que levem ao expectador uma leitura melhor e compreensão refinada, a partir de um olhar para além das intenções óbvias do texto. Edson explica que o trabalho realizado no último dia será uma apresentação seguida de um debate com os artistas envolvidos sobre a complexidade dos textos dramáticos trabalhados durante a semana.

Será cobrada a taxa de R$ 50, para custear gastos com a produção. Serão emitidos certificados.