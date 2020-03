Policlínica de Posse inicia atendimentos

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), coloca em funcionamento, a partir desta segunda-feira, 2 de março, a Policlínica de Posse. A ação constitui passo significativo para o fortalecimento da regionalização da saúde no Estado. A unidade vai atender diretamente a população de 31 municípios goianos que integram as Regiões Nordeste 1 e 2, Entorno Sul e Entorno Norte. Na prática, mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas com os serviços disponibilizados pela nova unidade.

Inicialmente, a Policlínica de Posse vai funcionar com médicos nas áreas de ortopedia, pediatria, dermatologia, obstetrícia, pneumologia, ginecologia, endocrinologia, gastroenterologia e médico da família. O atendimento terá início gradativo, até atingir a capacidade máxima. Conforme as consultas forem sendo realizadas, os pacientes serão encaminhados para realização de exames e tratamentos. No auge de sua capacidade operacional, a Policlínica atenderá mais de 10 mil consultas mensais em 19 especialidades médicas e realizará até 25 mil exames de diagnóstico por mês.

A Policlínica vai funcionar estritamente como ambulatório, ou seja, atenderá com horário marcado. Todos os pacientes devem passar, inicialmente, pelo posto de saúde mais próximo de sua residência para marcar a consulta, o exame ou o tratamento médico. Se necessário, o paciente será encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento na Policlínica. Os atendimentos serão realizados de segunda-feira a sexta-feira, das 7 horas às 19 horas. A unidade não funciona aos sábados, domingos e feriados. A Policlínica de Posse não é um hospital, portanto, não realiza internações.