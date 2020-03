CIEE oferece 90 vagas para aprendizes em Goiânia

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) irá recrutar 90 candidatos para vagas de aprendizagem, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PCD). A empresa parceira tem sede na capital e os jovens e adolescentes devem atuar nas áreas administrativa e atendimento ao público. As inscrições gratuitas e presenciais serão realizadas nesta quinta-feira, 5, das 8h30 às 17 horas, na unidade do CIEE Goiânia, localizada na Rua 3 nª 1.245, Centro.

Para concorrer a uma das vagas é necessário ter entre 18 e 23 anos incompletos, ainda não ter registro na carteira de trabalho, estar cursando ensino médio no período matutino ou já ter concluído e não estar matriculado no ensino superior. Além disso, é necessário ter disponibilidade para trabalhar das 14h às 20h ou das 13h às 19h.

No ato da inscrição os jovens devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e reservista. No caso de PCDs apresentar o respectivo laudo médico. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, com salário mínimo proporcional à carga horária no valor de R$ 865,83. Os aprendizes também contarão com vale transporte, vale alimentação, plano de saúde e odontológico entre outros.