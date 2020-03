Cinema, teatro e música na programação do Teatro Sesc Centro

Neste mês de março a unidade Sesc Centro recebe espetáculos teatrais para adultos e crianças, shows, além de oficinas e filmes que compõem a Mostra Cine Sesc.

A programação conta também com atrações nacionais. No dia 19 a cantora Tiê sobe ao palco com o show “Dix”. Dia 27 é a vez da Cia Quasar De Dança se apresentar com o espetáculo “Estou Sem Silêncio”.

O Sesc Centro fica na Rua 15, esquina com Rua 19, no st. Central, em Goiânia-GO. Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência na unidade ou pelo site bilheteriadigital.com.

Show: Ingrid Lobo

Data: 06/03 (sexta-feira) e 11/03 (quarta-feira)

Horário: 12h

Local: Varanda Sesc

Gênero: MPB

Classificação: Livre

Sinopse: Em uma apresentação acústica e intimista, a cantora e instrumentista Ingrid Lobo traz um repertório repleto de clássicos da música popular brasileira

Entrada gratuita

Espetáculo: Quem roubou o branco do mundo?

Grupo: Trupe dos Cirandeiros

Data: 07/03 (sábado)

Horário: 15h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro para crianças

Classificação: Livre

Sinopse: Quem roubou o branco do mundo conta a história de duas crianças que foram procurar numa fábrica de tinta a cor branca que sumiu do mundo. Encontram um ambiente de muita competição e depois de reviravoltas descobrem um sorriso, por fim branco estava ali.

Valores: R$ 5 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$15 (Inteira)

R$7,50 (Meia–entrada)

R$6,50 (Conveniado)

Espetáculo: Eu, Romeu

Grupo: Adorável Cia

Data: 13/03 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Comédia Dramática

Classificação: 12 anos

Sinopse: Com Romeu e Julieta como matéria prima, Marcos Camelo, através do teatro narrativo e a relação com a plateia do palhaço, relaciona esta conhecida obra com a vida comum, conduzindo o público pelas emoções desta tragédia – um grande amor, fúria, decepção – refletindo sobre as imposições sociais que ditam o que devemos ou não escolher e ser, onde devemos ir, definindo regras e impondo proibições.

Valores: R$ 8,50 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$ 23 (Inteira)

R$ 11,50 (Meia–entrada)

R$ 10,50 (Conveniado)

Espetáculo: Nosso Grande Espetáculo

Grupo: Adorável Cia

Data: 14/03 (sábado)

Horário: 15h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Circo

Classificação: 3 anos

Sinopse: Totó e Solamenta estrelam o nosso grande espetáculo, que reúne comicidade, música ao vivo, instrumentos excêntricos, acrobacia, equilíbrios, ballet e até paródia de personagem infantil, num trabalho físico, comunicando-se com público de todas as idades.

Valores: R$ 5 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$15 (Inteira)

R$7,50 (Meia–entrada)

R$6,50 (Conveniado)

Show: DIX

Artista: Tiê

Data: 19/03 (quinta)

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: MPB

Classificação: 1 ano

Sinopse: Com 4 discos autorais lançados, turnês internacionais, participações em grandes festivais, músicas emplacadas em trilhas sonoras de novelas e diversas parcerias musicais, Tiê celebra seus 10 anos de carreira e o caminho que percorreu até o momento.

Valores:

R$ 10 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$ 40 (Inteira)

R$ 20 (Meia–entrada)

R$ 15 (Conveniado)

Show: Cláudia Garcia

Data: 20/03 (sexta-feira) e 25/03 (quarta-feira)

Horário: 12h

Local: Varanda Sesc

Gênero: Samba

Classificação: Livre

Sinopse: Soul Claudia, show de circulação do mais recente trabalho, da cantora paulistana erradicada em Goiânia, e um registro grafado e sonoro dos 20 anos de carreira da cantora, que como ela mesma diz, “minha história será cantada através da poesia de tantos amigos”.

Entrada gratuita

Espetáculo: No fundo do poço

Grupo: Arte e Fatos

Data: 20/03 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Sinopse: Escrita há 10 anos, a obra “No fundo do poço” apresenta, de forma pontual e relevante, diversas figuras de linguagem que apresentam de maneira peculiar as características da cultura regional.

Valores: R$ 8,50 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$ 23 (Inteira)

R$ 11,50 (Meia–entrada)

R$ 10,50 (Conveniado)

Espetáculo: Circo, magia e estripulia

Grupo: Circo Laheto

Data: 21/03 (sábado)

Horário: 15h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Circo

Classificação: Livre

Sinopse: Circo, magia e estripulias proporciona ao público, tanto adulto como infantil, entrar de maneira brincante no mundo mágico e fantástico do circo. Faz uma viagem ao universo imaginário do expectador, tendo como fio condutor a música. Canções infantis e adultas, autorais e de domínio popular são executadas ao vivo por nossos artistas.

Valores: R$ 5,00 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$15,00 (Inteira)

R$7,50 (Meia–entrada)

R$6,50 (Conveniado)

Show: Quinta Clássica

Grupo: Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

Data: 26/03 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Música Clássica

Classificação: Livre

Sinopse: Apresentação do quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás com um repertório que transitará do clássico ao popular sendo um espetáculo para toda família

Ingresso solidário: 1k de alimento não perecível a ser trocado com antecedência na unidade

Espetáculo: Estou Sem Silêncio

Grupo: Cia Quasar De Dança

Data: 27/03 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Dança contemporânea

Classificação: 10 anos

Sinopse: Estou sem silêncio é a mais recente criação de Henrique Rodovalho para a Quasar Cia de Dança, que ao completar 31 anos de existência, apresenta ao público seu 28º espetáculo. Diferente de todos os trabalhos apresentados até hoje, a nova obra tem um elenco totalmente feminino. Com apenas 4 bailarinas em cena o espetáculo vai tocar, mas sobretudo, adentrar no universo feminino.

Valores: R$ 10 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$ 40 (Inteira)

R$ 20 (Meia–entrada)

R$ 15 (Conveniado)

Espetáculo: Inesperável Público

Grupo: Cia Concertina

Data: 28/03 (sábado)

Horário: 15h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Circo

Classificação: 3 anos

Sinopse: Espetáculo cômico que resgata a essência do circo de maneira minimalista, propondo assim um tema de relevância na história mundial com uma atenção especial para seu caráter lúdico e fantástico. Este jogo cênico é conduzido pelas palhaças Marinês e Hipotenusa, que reinterpretam alguns números tradicionais de circo, como a mágica, o equilibrismo, a acrobacia, e é claro, muita palhaçada!

Valores: R$ 5 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$ 15 (Inteira)

R$ 7,50 (Meia–entrada)

R$ 6,50 (Conveniado)

OFICINAS

Inscrições na Central de Atendimentos do Sesc Centro

Oficina – Interpretação Cênica para vídeos nas mídias sociais

Oficineira: Luciana Gonçalves

Assistente de edição: Pollyana Villela

Período de realização: 7, 14, 21 e 28 de março e 4, 18, 25 de abril

Horário: 14h às 16h

Faixa Etária: a partir de 10 anos

R$ 38 Trabalhador do comércio e dependentes

R$ 55 Conveniado

R$ 65 Público em geral

Oficina de Bolero

Oficineira: Fernanda Bomfim

Data: 7, 14, 21 e 28 de março

Horário: 9h30 às 11h10

R$ 38 Trabalhador do comércio e dependentes

R$ 55 Conveniado

R$ 65 Público em geral

MOSTRA CINE SESC

Entrada gratuita

Filme: Com amor, Van Gogh

Data: 09/03 (segunda-feira)

Horário: 19h

Origem: Reino Unido, Polônia

Ano de produção: 2017

Duração: 95’

Classificação: 12 anos

Direção: Dorota Kobiela, Hugh Welchman

Elenco: Douglas Booth, Chris O’Dowd, Saoirse Ronan

Filme: David Lynch, a vida de um artista

Data: 10/03 (terça-feira)

Horário: 19h

Origem: Estados Unidos, Dinamarca

Ano de produção: 2016

Duração: 88 min

Classificação: 12 anos

Direção: Jon Nguyen, Rick Barnes e Olivia Neergaard-Holm

Elenco: David Lynch

Filme: O Cidadão Ilustre

Data: 16/03 (segunda-feira)

Horário: 19h

Origem: Argentina

Ano de produção: 2016

Duração: 118 min

Classificação: 14 anos

Direção: Mariano Cohn, Gastón Duprat

Elenco: Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio

Filme: Eu sou Ingrid Bergman

Data: 17/03

Horário: 19h

Origem: Suécia

Ano de produção: 2015

Duração: 114 min

Classificação: 10 anos

Direção: Stig Björkman

Elenco: Ingrid Bergman, Isabella Rossellini, Liv Ullmann