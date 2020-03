“Agronegócio é o cartão de visitas do País”, afirma a economista Zeina Latif

Discutir o quadro econômico atual, com prós e contras, e o desafio das reformas, dado o contexto internacional e político. Esse é o objetivo da palestra ‘Perspectivas e cenário econômico’, que será ministrada pela economista Zeina Latif, no dia 1º de abril, às 14 horas, no auditório 1 do Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo (ITC), em Rio Verde (GO). O tema será abordado durante a Tecnoshow Comigo 2020. Segundo Zeina Latif, é necessário levar o assunto para discussão, porque as tomadas de decisão recomendam o reconhecimento dos riscos da economia e os impactos no setor. “Além disso, em uma sociedade cada vez mais participativa, é importante que os indivíduos estejam bem informados no seu exercício de cidadania”.

A economista afirma ainda que, atualmente, o agronegócio é o ‘cartão de visitas’ do País e continua sendo o setor que mais avança em ganhos de produtividade. “Experiências de sucesso do setor precisam ser copiadas. De uma forma geral, é um setor mais blindado em comparação aos demais. É menos impactado pelo fraco crescimento da economia, por produzir bens essenciais e, mesmo sendo afetado pelo quadro externo, por exemplo, pela queda dos preços de commodities, acaba tendo sua rentabilidade preservada pela alta do dólar. Temos um ano desafiador, mas o cenário é moderadamente positivo para o setor”, enfatiza.

Desafios

Zeina Latif acredita que um importante desafio do agronegócio é trabalhar para afastar a visão de que a agropecuária é responsável pelos problemas ambientais. “Os consumidores estão cada vez mais exigentes e, em tempos mais protecionistas, muitos buscam desculpas para impor barreiras contra os produtos brasileiros. Outro desafio é conquistar maior representatividade no exterior, independentemente de acordos comerciais firmados. O Brasil está muito isolado”, reforça a palestrante. Por fim, ela destaca que é importante garantir os ganhos de produtividade por meio do avanço tecnológico na produção e gestão moderna.