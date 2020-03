Câmara de Goiânia transfere R$ 3 milhões à Prefeitura para custeio do Mutirama

O presidente da Câmara de Goiânia, vereador Romário Policarpo (Patriota), efetuou nesta terça-feira, 3, a transferência de R$ 3 milhões do duodécimo do Legislativo para a Prefeitura, destinados ao custeio do Parque Mutirama. O repasse, resultado de economia feita pela mesa diretora em 2019, foi assinado durante solenidade realizada no Paço Municipal, com a presença do prefeito Iris Rezende (MDB), de vereadores e secretários municipais.

Na reunião, Policarpo disse que os vereadores definiram o Parque Mutirama como o destinatário dos recursos pela importância do complexo para as crianças e adolescentes de Goiânia, em especial aqueles com menor condições de acesso às atividades de lazer e entretenimento. Por decisão da Prefeitura, desde que foi inaugurado, no ano passado, o Mutirama tem entrada gratuita.

Participaram da solenidade os vereadores Anselmo Pereira (PSDB), Carlim Café (Cidadania), Denício Trindade (MDB), Rogério Cruz (PRB), Welington Peixoto (MDB) e Zander (Patriota). Policarpo explicou que, com os R$ 3 milhões repassados nesta terça-feira, a Câmara de Goiânia devolve, à Prefeitura, R$ 7,8 milhões do duodécimo do ano passado. Os outros R$ 4,8 milhões se referem a acréscimo de receita não reivindicados pelo Legislativo.

“Com a devolução desses recursos, a Câmara de Goiânia colabora com a Prefeitura no custeio da manutenção e das atividades diárias do Mutirama, o espaço público de lazer mais procurado pelas famílias da nossa capital, especialmente as de menor renda”, disse o presidente do Legislativo. “A Prefeitura agradece imensamente o gesto da Câmara Municipal, que, por meio dessa gestão, mostra sua preocupação com a nossa população”, disse Iris.