Governador participa de audiência pública no Senado sobre a Enel

Em audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira, 4, no Senado, em Brasília, com objetivo de, mais uma vez, debater e encontrar uma saída para os prejuízos causados aos goianos devido à falta de qualidade na prestação de serviços pela Enel, o governador Ronaldo Caiado comentou sobre a importância de intensificar a discussão do assunto também no âmbito federal. “Nós promovemos todas essas mobilizações na Assembleia Legislativa, agora aqui no Senado Federal, mostrando que não podemos conviver com uma distribuidora que não atende o Estado”, afirmou.

O governador fez um breve histórico dos problemas enfrentados pelos goianos e destacou que resultados demonstrados com estatísticas medianas não justificam situações enfrentadas como o risco de morte imposto a pessoas que necessitam de rede elétrica para tratamento de saúde domiciliar ou até mesmo em hospitais do interior, cujo gerador não consegue suportar as quedas de energia. “É muito bonita a tese do percentual, mas eu pergunto: e quanto ao filho de alguém, num hospital do interior de Goiás, que não tem gerador, que está no respirador, como é que vai ser essa estatística?”, exemplificou.

Representando os 246 municípios goianos, o vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Haroldo Naves, manifestou o quanto as cidades goianas sofrem com a crise energética. “A zona rural de Piracanjuba ficou oito dias sem energia. Isso faz com que o produtor perca seu leite e que o município deixe de arrecadar dinheiro, porque 25% do ICMS vai para o município”, disse. Para Haroldo, até a instalação de novas indústrias e a ampliação das que já estão no Estado são impedidas por falta de infraestrutura. “Governador fez o esforço agora de combater as desigualdades regionais, mas a empresa vai instalar e infelizmente não são atendidos”, comentou o vice-presidente.

André Pepitone da Nóbrega, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), explicou como é feita a fiscalização da distribuição de energia em Goiás, através de dois dos principais indicadores de qualidade: a Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) e a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC). O primeiro trata da frequência de vezes que algum lugar ficou sem energia. O segundo, o tempo total que o local ficou sem energia.

Judiciário

O prazo para que a Enel cumpra pelo menos o plano de emergência, que até o momento tem como déficit a evolução dos indicadores dos conjuntos elétricos, é até agosto deste ano. Dos 12 itens previstos pelo relatório da Aneel, seis estão abaixo das regras estipuladas. Caso a Enel não cumpra o compromisso, o governador Ronaldo Caiado pretende acionar a Justiça. “Estamos a cada momento acessando todos os setores, seja Aneel, Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, seja amanhã, se necessário, o Poder Judiciário”, finalizou.

Agenda

Ainda em Brasília, governador participou da posse da secretária Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Regina Duarte, realizada no Palácio do Planalto. Também participaram da audiência pública os secretários de Estado Marcos Silva (Comunicação) e Adriano da Rocha Lima (Desenvolvimento e Inovação); o secretário adjunto de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Domingos Romeu Andreatta; e o diretor-presidente da Enel Goiás, José Luis Salas Rincon. O secretário de Estado Adriano Baldy (Cultura) acompanhou a posse de Regina Duarte.