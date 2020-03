Mês das mulheres começa com muita alegria no Cerrado Cervejaria

O Cerrado Cervejaria preparou mais uma semana de muita alegria para o início de março. Os shows começam na quarta-feira, 4, e seguem até domingo, 8. As apresentações transitam pelo cenário rock, pop e hits nacionais e internacionais.

Na quarta-feira, 4, a entrada é free para homens e mulheres a partir de qualquer horário. O cantor Edu Moraes abre os trabalhos com seu estilo ímpar de fazer música. Estão no repertório músicas pop e rock. Na quinta-feira (5), sobe ao palco a banda 4Soul e traz os clássicos no repertório, como Every breath you take (The Police), Want to Break Free (Queen), entre tantos outros sucessos. A entrada é R$10.

Na sexta-feira, 6, é a vez do Clube Retrô, parceiro da casa e uma das bandas queridinhas dos goianos. O grupo é conhecido pelas músicas nostálgicas que marcaram épocas e que embalam os corações e os pensamentos. O setlist é recheado de músicas dançantes de pop, rock e MPB. Ao lado do Clube Retrô, participa o DJ Vinícius.

Sábado combina com feijoada na hora do almoço e essa é a programação do Cerrado Cervejaria. À noite, a entrada é R$ 20, e os shows ficam com André Bueno e banda, Banda Beat e DJ Danilo. Programação boa, afinal, “todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite”, como bem canta Lulu Santos em um dos seus mais famosos hits.

Domingo, 8, Dia Internacional da Mulher é especial! Por isso, a entrada para as moças é free até às 19h30. Depois desse horário, a entrada é R$ 25. Para encerrar bem o final de semana, a Liga Joe, banda com cadeira cativa aos domingos no Cerrado Cervejaria, se apresenta a partir das 20h30.

Programação:

Quarta-feira (4): entrada free, show com Edu Moraes.

Quinta-feira (5): entrada R$ 10, show com 4Soul e convidados, 20h30

Sexta-feira (6): entrada R$ 25, show com Clube Retrô e DJ Vinícius, 23h

Sábado (7): às 12h, feijoada, R$ 24,90 por pessoa e entrada R$ 10. A partir das 22h, show com André Bueno e banda, Banda Beat e DJ Danilo.

Domingo (8): até às 19h30, entrada free para mulheres e homens R$15. A partir desse horário, homens e mulheres, R$25. Show com Liga Joe.