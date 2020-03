Orquestra Sinfônica Feminina de Goiânia celebra Dia das Mulheres

Para comemorar o Dia das Mulheres, a Prefeitura de Goiânia, em parceria com o Governo de Goiás, promove no próximo domingo, 8, às 11h, no Teatro Goiânia, o concerto Orquestra Sinfônica Feminina “Mulheres Compositoras e Intérpretes”, com as solitas Sarah Orioli, Sabah Morais e Maria Eugênia, sob a regência da maestrina Katarine Araújo. O evento tem entrada franca.

A Orquestra Sinfônica Feminina de Goiânia é composta por cerca de 60 mulheres musicistas das principais orquestras da cidade: Orquestra Sinfônica de Goiânia, Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, Orquestra Jovem Joaquim Jayme e Banda Sinfônica Jovem de Goiás.

A apresentação se divide em duas partes distintas. Na primeira parte, obras escritas por célebres compositoras da Europa: Fanny Mendelssohn (Alemanha), Ethel Smyth (Inglaterra) e Cecile Chaminade (França). Na segunda parte, música popular brasileira escrita por mulheres, com destaque para as composições de Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran e Ivone Lara.