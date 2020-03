Vanderlan Cardoso se filia ao PSD

Com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab e do presidente do diretório estadual do Vilmar Rocha, o senador Vanderlan Cardoso assinou ficha de filiação no Partido Social Democrático no final da tarde desta quarta-feira, 4. A solenidade, que aconteceu na liderança do partido, no Senado Federal, contou com a presença de vários senadores, deputados federais, lideranças estaduais, amigos e familiares.

O presidente Gilberto Kassab disse que recebe o senador goiano com alegria e o definiu como um grande líder do Estado de Goiás. “Sua presença na bancada do partido dá uma dimensão muito especial e o PSD está se tornando um dos principais polos de poder desta casa”, discursou Kassab.

O senador Antonio Anastasia, recém-filiado ao PSD, foi o primeiro a dar as boas-vindas dizendo que foi muito bem recebido e Vanderlan está sendo também. “O PSD é um partido em franco crescimento em todo Brasil com força e robustez em todos os Estados da federação. Sua vinda vai contribuir muito para o fortalecimento do partido aqui no Senado, em Goiás e no Brasil”, declarou. O senador Oto Alencar (PSD-BA) destacou o trabalho de Vanderlan na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT), da qual o goiano se despediu hoje.

O presidente do diretório estadual, Vilmar Rocha fez a saudação principal ao novo filiado e brincou: “os outros partidos que se cuidem. Kassab é um sedutor, porque é agregador, considera as pessoas e cumpre palavra. É isso que a gente quer de um presidente de partido”, resumiu. Vilmar confidenciou que o partido vem conversando com Vanderlan há muito tempo. Para ele, o ingresso do empresário em seu partido é bom para todos. Ele elogiou a experiência do senador em gestão pública e privada como prefeito e como empresário. “Seja bem-vindo ao partido. Seu ingresso é bom para o PSD, Goiás, para o Congresso”. Vilmar convidou os presentes para um ato no próximo dia 20, para festejar a chegada do senador e para que todos do PSD dêem as boas-vindas.

O presidente do partido Progressistas, Ciro Nogueira, disse que o PSD não está ganhando um dos grandes quadros de Goiás, mas um grande quadro do país. “Eu tenho certeza que Vanderlan vai honrar o PSD, da mesma forma que honrou o Progressistas”. Ciro ainda brincou com Vanderlan: “não vou dizer que estou feliz porque não estou. Mas ninguém se perde no caminho de casa”, revelou arrancando risos e aplausos dos presentes.

Gratidão ao PP nacional e estadual. Foi assim que o senador Vanderlan começou seu discurso se dirigindo a Ciro Nogueira pelas oportunidades dadas a ele pelo partido. Ele agradeceu a homenagem do presidente Ciro, que gravou um vídeo de agradecimento a Vanderlan por sua dedicação ao partido no Senado e no Estado de Goiás. “A um senador de primeiro mandato, o partido uma comissão como a CCT é uma demonstração de confiança no nosso trabalho”, disse o senador ao lembrar que é titular em mais três comissões e suplente em outras três. “Obrigado, Ciro. Aprendi muito. Você tem em mim um irmão, um amigo, aqui no Senado e fora dele”. Vanderlan agradeceu também ao presidente do PP de Goiás, Alexandre Baldy e aos deputados e lideranças do partido. “Ele (Baldy) me deu a oportunidade de disputar a eleição em Goiás”. O novo social-democrata agradeceu a Kassab, Vilmar e Francisco Júnior pelo convite e que vai continuar trabalhando da mesma forma com as mesmas ações, atitudes e trabalho no Senado e no Estado de Goiás.