Após pibinho, dólar abre em alta e supera R$ 4,60

O dólar comercial emendou nesta quinta-feira, 5, sua 12ª alta consecutiva. No ano, a alta acumulada já chega a quase 15%. Na véspera, moeda norte-americana fechou a R$ 4,5790.

Nesta manhã a moeda norte-americana subiu 0,53%, cotada a R$ 4,6031. Na máxima até o momento chegou a R$ 4,6121.

Num dia tenso no mercado financeiro, esta quarta-feira, 4, foi marcada pela alta do dólar, que voltou a bater recorde nominal desde a criação do real. Nem a intervenção do Banco Central e as notícias vindas do exterior conseguiram segurar a cotação. Confirmando resultado mais fraco em 3 anos e desaceleração da economia brasileira no 4º trimestre.

Em 2020 o Real virou moeda que mais se desvalorizou no mundo.