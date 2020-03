Coronavírus tem dois casos de transmissão dentro do Brasil

As Secretarias de Saúde do Rio de Janeiro e do Espírito Santo confirmaram, na tarde desta quinta-feira, 5, o registro dos primeiros casos de coronavírus (Covid-19) em cada estado. Com esse registro, subiu para 8 o número de casos confirmados no Brasil. Os outros foram em São Paulo.

Agora são 6 em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Espírito Santo. Um paciente do Distrito Federal testou positivo para o novo vírus e aguarda contraprova. O Ministério confirmou, em entrevista coletiva, dois pacientes contaminados por transmissão local. Eles não viajaram, mas tiveram contato com uma pessoa infectada.