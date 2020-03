Ronaldinho Gaúcho é investigado por suspeita de uso de passaporte falso no Paraguai

Na noite desta quarta-feira, 4, O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis Moreira, ficaram sob custódia no hotel onde estavam hospedados em Assunção, no Paraguai. Eles são investigados por suspeita de uso de passaporte e documentos de identificação paraguaios falsos.

De acordo com a imprensa paraguaia, eles têm audiência nesta quinta-feira, 5, com representantes do Ministério Público local e devem prestar depoimentos. Após serem ouvidos, o MP decidirá se denuncia ou não os dois brasileiros.

Denúncia

Após denúncia do Departamento de Identificações do Paraguai a Polícia Nacional e autoridades dos ministérios do Interior e Público foram até o hotel, onde informou às autoridades migratórias sobre a irregularidade com os passaportes paraguaios.

Na suíte em que o ex-atleta está hospedado foram apreendidos passaportes paraguaios e carteiras de identidade, além de telefones celulares, de Ronaldinho e do irmão. Segundo o Ministério do Interior do Paraguai, os documentso estavam adulterados.

Não está claro por que o ex-jogador entrou no Paraguai com passaporte quando, entre os países do Mercosul, não é obrigatória a sua apresentação. O documento de identidade interno de cada país é suficiente para que os cidadãos circulem entre esses países.

Segundo foi informado, o ex-jogador da seleção brasileira de futebol está na capital paraguaia para compromissos comerciais.