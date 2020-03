Com reforma de prédio, TJGO vai doar recicláveis metálicos a instituições de caridade

A reforma do Bloco B do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) vai propiciar a liberação de sucata metálica, como dutos de ar-condicionado, tubulação de zinco e alumínio e tubos galvanizados, que poderão ser doados a instituições filantrópicas. Conforme edital de desfazimento de bens, os pedidos de doação vão ser recebidos entre os dias 30 de março e 3 de abril. Órgãos públicos municipais e estaduais também podem participar da licitação.

Nesta semana, as obras do prédio avançaram em ritmo acelerado, entrando no terceiro mês desde o início dos trabalhos, obedecendo o cronograma. Foi concluída a demolição do forro de gesso e a retirada de divisórias de todos os 10 pavimentos. Agora, está em andamento a demolição de piso dos banheiros, a retirada de janelas e brises.

Primeira reforma

Esta é a primeira reforma pela qual passa o edifício, inaugurado em 1986. O planejamento inclui a substituição de todas as instalações elétricas, lógicas, e hidrossanitárias, troca de equipamentos de combate a incêndio, substituição dos elevadores e colocação de acabamento e revestimento similares ao Bloco A, que foi inaugurado no fim de 2018.

O valor da obra foi inicialmente orçado em R$ 99,5 milhões, alcançando, ao final da concorrência pública, a quantia final de R$ 68,2 milhões, o que significa uma economia na licitação de R$ 31,2 milhões, ou seja, 31,39% do valor previsto.