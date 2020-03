Educação Municipal lança cartilha sobre fiscalização de recursos públicos

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), lançou nesta quinta-feira, 5, na Escola Municipal Dom Tomás Balduíno, cartilha paradidática destinada aos alunos do ensino fundamental.

Foi apresentado pelo secretário Marcelo Costa e pelo presidente do TCMGO, Joaquim Castro, o “Manual do Agente Cidadão: TCM de Goiás e Você”, que visa dialogar com crianças e adolescentes sobre a importância da participação de todos os cidadãos na fiscalização da correta aplicação do dinheiro público nas nossas cidades.

A proposta do Tribunal é incentivar a criança e o adolescente a se transformarem em um “Agente Cidadão”. Para que isso ocorra, a parceria com prefeituras, professores, coordenadores, diretores e secretários municipais de Educação é imprescindível.

“Como resultado desse esforço conjunto, acredito que o manual contribuirá para despertar uma consciência social e crítica em nossas crianças e adolescentes”, destaca o presidente do TCMGO, conselheiro Joaquim de Castro.

O Manual faz parte do “Projeto Agente Cidadão” que tem como meta estimular a formação do público infanto-juvenil sobre a necessidade da participação de toda a sociedade no controle das contas públicas. A Escola Municipal Dom Tomás Balduíno é a primeira unidade escolar a receber o Manual do Agente cidadão. Localizada na Região Oeste de Goiânia, atende 650 alunos da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. O projeto piloto serve de base para a ampliação da iniciativa em outras instituições.