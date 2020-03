Secretaria de Saúde confirma 1º caso de coronavírus na Bahia

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou, na manhã desta sexta-feira, 6, que está confirmado o primeiro caso de novo coronavírus no estado da Bahia. A pacientente é uma mulher de Feira de Santana e está em isolamento domiciliar. Ela voltou da Itália em 25 de fevereiro e apresentou sintomas após chegar ao Brasil.

Ainda de acordo com a Sesab, o primeiro atendimento e as amostras foram coletadas em um hospital particular da capital baiana e foram enviadas para Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, onde diagnóstico foi concluído nesta sexta.

A paciente, de 34 anos, está em isolamento em casa e possuí um quadro assintomático. O monitoramento está sendo realizado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com a vigilância municipal de Feira de Santana.

Até a confirmação na Bahia, o Ministério da Saúde contabilizava 8 casos confirmados de coronavírus no país. Com isso somam 9 o número de pessoas infectadas pelo vírus.