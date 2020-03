Inscrições para o concurso da prefeitura têm início no dia 19 de março

As inscrições para o concurso do município de Goiânia começam no dia 19 de março e seguem até o dia 8 de abril. Os interessados devem realizar um cadastro prévio no site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG). Serão ofertadas mais de 1.500 vagas para diversos órgãos públicos do município.

Os interessados em participar do certame devem inicialmente preencher o formulário de cadastro de informações pessoais. Uma vez cadastrado na base de dados do Centro de Seleção, os candidatos estarão aptos para realizarem a inscrição. O cadastro e todas as informações do certame podem ser acessadas pelo aplicativo CS Candidato – Acompanhe sua Inscrição, disponível tanto para os sistema Android quanto para iOS.

Os salários dos futuros servidores podem chegar a R$ 3,452,73. Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Goiânia, de acordo com a Lei Complementar nº 004, de 28 dezembro de 1990. O expediente dos aprovados serão definidos de acordo com as especificidades dos cargos em que os candidatos forem aprovados.

É importante destacar que os candidatos que irão concorrer os cargos de Profissional de Educação II, Auxiliar de Atividades Educativas, Assistente Administrativo Educacional e Agente de Apoio Educacional devem indicar, no momento da inscrição, a região de Goiânia que pretendem atuar. Para as vagas de Agente Comunitário de Saúde, os concorrentes devem residir na área de cobertura do Distrito Sanitário de Saúde para o qual pretendem trabalhar.

As provas acontecerão em quatro datas diferentes, de acordo com cada cronograma divulgado pela organizadora do certame, dando a oportunidade para os candidatos realizarem a inscrição para mais de um cargo ou função, sendo de total responsabilidade do concorrente a verificação da compatibilidade das datas de realização do certame.

Os valores da taxa de inscrição variam de 60 a 120 reais, de acordo com o nível escolar. As provas objetivas terão duração de quatro horas, exceto para o cargo de Profissional de Educação II, que serão cinco horas em virtude da prova de redação.

O titular da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Agenor Mariano, afirma a importância do concurso público para o município. “Além de suprir a carência de servidores em alguns órgãos públicos, as futuras contratações são fundamentais para oferecer um bom atendimento à população, sobre em um momento em que a gestão do prefeito Iris Rezende inaugura obras em todas as regiões da cidade”, afirma.