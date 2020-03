Codevasf abre escritório em Goiás

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) oficializou nesta segunda-feira, 9, a instalação de um escritório no Estado de Goiás. “Essa decisão alavanca e muito os investimentos em Goiás, principalmente nos municípios mais carentes”, ressaltou o governador Ronaldo Caiado.

A Codevasf é ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Presente ao evento, o ministro Rogério Marinho afirmou que a abertura do escritório regional é “um gesto de reconhecimento e apoio ao trabalho que o governador Ronaldo Caiado tem feito”, chamando sua gestão de mudança de paradigma. O ministro frisou que Goiás tem sido uma fronteira do crescimento do País, e que tal região tão pujante precisa desse apoio para se desenvolver ainda mais, especialmente no agronegócio.

A atuação da Codevasf em Goiás abrange 136 municípios banhados pelos rios Araguaia e Tocantins. A partir de recursos destinados por emendas parlamentares, será possível revitalizar bacias hidrográficas, mitigar efeitos de estiagem, realizar obras e atender a demandas pontuais das cidades, tudo isso focado nas melhores condições de vida dos goianos. Segundo Caiado, essa ação vem ao encontro da política de seu governo. “Sabemos fazer o social e temos essa visão de uma maneira muito aflorada. Estamos priorizando as regiões mais carentes”, reforçou.