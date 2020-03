Aliança pelo Brasil ainda não conseguiu registrar número mínimo de assinaturas

Após cem dias de lançamento e a menos de um mês para o fim do prazo de criação de uma legenda no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o partido que Bolsonaro quer criar, o Aliança pelo Brasil, está com 7,8 mil assinaturas validadas — 1,5% do número necessário para ser oficializada na Justiça Eleitoral.

Segundo informações do TSE, até a última quinta-feira, 5, havia sido analisado mais de 22 mil apoiamentos, dos quais, apenas, 7.298 foram aptos. Há ainda 55.407 apoiamentos em prazo de análise.

No Nordeste, o Aliança pelo Brasil só conseguiu validar 267 assinaturas. Em seis dos nove estados da região, nenhuma assinatura foi validada pelo TSE: Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

No total, para um partido ser criado, é preciso de 492 mil assinaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).