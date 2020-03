Anápolis vai participar de projeto para mães e gestantes em situação de vulnerabilidade social

Representantes do Governo Federal estiveram em Anápolis nesta segunda-feira, 9, para convidar Prefeitura para participar do projeto piloto “Mães Unidas”, que será lançado nesta quinta-feira, 12, às 14h, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O município é um dos três do Estado a ser selecionado.

O projeto tem como objetivo promover fortalecimento de vínculos, saúde e cidadania a mães e filhos desde a gestação até o segundo ano de vida da criança. Isso deve acontecer por meio do acompanhamento de mães voluntárias, previamente capacitadas, que vão oferecer apoio psicológico, além de orientar no acesso aos serviços básicos de saúde, assistência social e jurídico.

Assim como Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia também foram selecionadas. “O objetivo é resgatar a dignidade de mães que estão grávidas e que, por muitas vezes, não tem nenhum amparo”, explicou assessor jurídico da Secretária Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, Carlos Alberto de Oliveira Soares, ao vice-prefeito Márcio Cândido, e à secretária municipal de Desenvolvimento Social, Eerizania Lobo. “As mães com mais de um filho darão esse suporte para outras mulheres”, completou.

Mães Unidas

O projeto vai atender gestantes e mães em situação de vulnerabilidade social nos seguintes casos: grávidas e mães beneficiárias do Bolsa Família, adolescentes e mães de crianças com deficiência ou síndrome. As mulheres atendidas receberão a Caixa do Bebê, com produtos de higiene e cuidado para as primeiras semanas de vida da criança.