Hemocentro apresenta segunda Unidade Móvel

Nesta quarta-feira, 11, o secretário estadual de saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, lança a segunda Unidade Móvel do Hemocentro Coordenador Estadual Nion Albernaz. O evento acontece na sede da unidade, que está passando por uma ampla reforma e adequação, conduzida pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), organização social responsável pela gestão da Hemorrede Pública de Goiás.

A partir do lançamento, o atendimento de coleta de sangue do Hemocentro Coordenador passa a ser feito, de forma provisória, na Unidade Móvel, que ficará localizada no estacionamento do antigo prédio da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), ao lado do Hemocentro.