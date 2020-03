Mercado da 74 tem rock, samba, MPB e sertanejo nesta semana

Nesta terça-feira, 10, tem início mais uma semana de programação no Centro Cultural Mercado Popular com super show de rock da banda Sunroad. Na quarta-feira, 11, tem samba rock com a Banda Fascina. Na quinta-feira, 12, é dia de pop rock com Gyn Tônica. Para os amantes da música sertaneja, na sexta-feira, 13, tem Eduarda Nunes e Banda. No sábado, 14, tem MPB com Érika Ribeiro e no domingo, 15, é dia de samba e pagode com a Banda Sem Igual.

De terça a sábado, os shows começam 20h. No domingo, às 16h. Em todos os dias a entrada é gratuita.