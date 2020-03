Fica 2020 é confirmado para setembro

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), confirma a realização do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2020. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 10, pelo titular da Pasta, Adriano Baldy.

“Tive a alegria de receber, no dia em que completei 100 dias de gestão, a confirmação de que o Fica será realizado neste ano de 2020. Em reunião com o governador Ronaldo Caiado, ele me concedeu o autorizo e o festival, consolidado no mercado há 20 anos, será preparado com muito carinho pela nossa equipe”, comenta o secretário.

Neste ano, o Fica será realizado em setembro, de 1º a 6, na cidade de Goiás, como sempre ocorreu. O festival é um dos eventos mais importantes da Secretaria, que divulga Goiás em âmbito nacional e internacional.

Durante esses 20 anos, realizadores de diversas partes do mundo passaram pelos becos da antiga capital ou enviaram seus trabalhos para o festival. O evento firmou-se como o maior festival de cinema ambiental da América Latina e está entre os cinco maiores do mundo.

No período, o festival recebeu cerca de um milhão de pessoas, entre cineastas, realizadores, produtores, estudantes, jornalistas e o público em geral, que o abraçou desde o início.

Como resultado, criou uma cultura de cinema em Goiás, com o surgimento de diversos cursos superiores na área, e cineastas de grande talento que foram formados pelo festival. E o setor de audiovisual passou a representar uma importante atividade econômica, gerando emprego e renda em todo o estado.