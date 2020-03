Hemocentro mantém atendimento durante reforma da unidade

No dia 4 de dezembro do ano passado deu início a reforma no Hemocentro, em uma ocasião em que o governador Ronaldo Caiado assinou a ordem de serviço da reforma e ampliação da unidade. Mesmo em de obras o atendimento no Hemocentro está sendo mantido, ele acontece de segunda a sexta, das 8 às 18 horas.

A diretora-geral, Denyse Goulart, esclarece que apenas o serviço de fisioterapia está mantido no Prédio do Hemocentro devido o porte dos equipamentos e a frequência de atendimento. “Tanto os doadores quanto os pacientes têm acesso a todos os serviços da unidade graças ao apoio da Secretaria de Saúde do Estado, que nos cedeu o prédio ao lado do Hemocentro e a nova Unidade Móvel que conta com quatro cadeiras de coleta”, completa.

Toda uma estrutura foi montada com contêineres adaptados para o funcionamento provisório de um consultório médico, um consultório multidisciplinar, duas enfermarias/leitos dia e uma unidade de coleta e aférese com três cadeiras.

“Nos contêineres são oferecidos os seguintes serviços: coleta de sangue total e por aférese (plaquetas), cadastro de doadores voluntários de medula óssea, consulta médica, consulta multidisciplinar (enfermagem, nutrição, psicologia, odontologia) e assistência social”, explica a diretora-geral da Hemorrede Pública de Goiás.

Além disso, os procedimentos de suplementação de ferro, sangria terapêutica, transfusão de sangue e administração de fatores de coagulação também podem serem realizados no local.