“Mais Turismo 2020” recebe investimento da ordem R$ 30 milhões no segmento em Goiás

Nesta terça-feira, 10, o governador Ronaldo Caiado e o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, lançaram o Programa Mais Turismo 2020. Na ocasião, foram definidos os objetivos do programa, que serão de alavancar o desenvolvimento em 10 regiões turísticas de Goiás e seus 79 municípios integrantes do Mapa do Turismo Brasileiro por meio de ações efetivas e investimentos, que devem ter início ainda neste semestre.

“Acredito que o Turismo, quando bem alavancado e organizado, é uma das fontes de melhor arrecadação para todo o município. De poder fazer chegar investimento na região, como também renda per capita, e de enfrentamento às desigualdades regionais”, ressaltou Caiado.

Ao todo, o investimento de R$ 30 milhões para 2020 viabilizará 16 iniciativas turísticas. “Queremos estimular o sentimento de pertencimento nos goianos em relação ao seu Estado”, afirmou Fabrício Amaral. Entre as ações, está a participação do Cred Turismo, em parceria com a GoiásFomento, que ofertará linhas de crédito com juros mais baixos para mais de 70 municípios, e empréstimos de até R$ 400 mil para empresas e pessoas físicas.

Outras propostas contam ainda com parceria do Ministério Público do Trabalho e Sebrae-GO para a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho e a capacitação de pessoas para a realização dos projetos: Rotas Gastronômicas, Prêmio Estadual de Turismo; estudo de viabilidade do Trem Turístico; Rotas das Cavalhadas; Concurso Fotográfico e de Jornalismo; Expedição Sertões e fortalecimento do Observatório do Turismo de Goiás.

Os recursos utilizados no programa também são oriundos de emendas parlamentares e Ministério do Turismo, que serão destinados ao Caminho de Cora Coralina; promoção do Turismo; encontros regionais de qualificação e Temporada Férias Araguaia.