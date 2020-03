Procon Anápolis realiza Semana do Consumidor

Em alusão ao Dia Internacional do Consumidor, celebrado neste domingo, 15, a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon Anápolis), realiza ao longo da semana, uma série de ações educativas voltadas aos consumidores anapolinos.

Na quarta-feira, 11, dia em que se comemora a vigência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) no Brasil, quem passar pela Praça Americano do Brasil, das 9h às 16h, poderá participar de ações que tem como objetivo conscientizar e esclarecer dúvidas da população. No mesmo dia, às 14h, será ministrada uma palestra, na sede do Procon, com o tema “Direito do Consumidor – Histórico e Positivação do Direito”, com o secretário da pasta, Robson Torres.

Já na quinta-feira, 12, às 10h, outra palestra sobre os direitos desconhecidos pela maioria dos consumidores será ministrada pelo juiz aposentado Jhonny Ricardo de Oliveira Freitas. Logo mais, às 14h, o secretário falará sobre consumo consciente e superendividamento.

Na sexta-feira, 13, às 9h, a equipe da OAB de Anápolis falará sobre “Cláusulas Abusivas – Contratos de Adesão”. Às 14h, no encerramento das atividades, a dra. Hellen Muniz, do Instituto de Psicanálise, Psicologia e Saúde, aborda o tema “Consumo a Luz da Psicologia”.

Para Robson Torres, é tempo de comemorar o consumerismo e não o consumismo. “São coisas bem diferentes, e é isso que estamos querendo mostrar para a população. Nosso objetivo é esclarecer bem as normas consumeristas e os históricos correspondentes”, explicou.