Repórteres políticos elegem Ronaldo Caiado o Político do ano de 2019

Saiu na noite desta terça-feira, 10, o resultado da eleição dos melhores de 2019 na política estadual, promovida pelo Clube de Repórteres Políticos. A instituição dos melhores do ano na política teve início logo após a criação do CRPG, há quase 40 anos e já se incorporou no calendário de eventos da área no Estado.

O evento, que aconteceu no saguão da Assembleia Legislativa, durante todo o dia desta terça-feira, 10, colheu os votos dos profissionais nas redações dos principais veículos de Goiás. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente do clube, jornalista Ulisses Aesse, titular da Coluna Café da Manhã, do Jornal Diário da Manhã, auxiliado pelo presidente da AGI, jornalista Valterli Guedes.

O governador Ronaldo Caiado recebeu dois títulos, o de Político do ano e o de Gestor do ano, juntamente com o diretor-presidente do Detran, Marcos Roberto Silva, que obteve o mesmo número de votos dados ao democrata.

Já no âmbito federal, estadual e municipal, a deputada Flávia Morais (PDT) foi eleita a Congressista do ano; o deputado Lissauer Vieira (PSB), o Deputado estadual do ano; e os vereadores Cristina Lopes, Luís Kitão e Welington Peixoto empataram e, portanto, levaram o título de Vereador do ano.

Segundo o presidente do Clube, Ulisses Aesse, a festa de entrega dos títulos será agendada em breve.

Prefeito do ano

Na categoria Prefeito do ano, o Gustavo Mendanha (MDB), de Aparecida de Goiânia, levou o prêmio, com apenas um voto apenas à frente do segundo colocado. Gustavo deixou a UTI de um hospital, após passar por um tratamento de trombose.