Setor agropecuário alavanca PIB goiano em 2019

A agropecuária foi responsável por alavancar o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Goiás, fechando o ano de 2019 com crescimento de 4,1% em relação a 2018. É o setor com melhor avaliação no ano passado, já que a indústria cresceu 2,8% e o serviços, 2,2%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). No total, o PIB goiano cresceu 2,5% no ano de 2019, frente a 2018, bem acima do índice nacional, que foi de 1,1%.

O último trimestre de 2019 foi ainda mais expressivo para a agropecuária, já que houve crescimento de 14,1% em comparação ao mesmo trimestre de 2018. Isso se deve à recuperação da soja e dos cereais, no quarto trimestre de 2019, e à queda que esses produtos tiveram neste período em 2018. Os cereais ganharam 4,3% em área plantada, com aumento de produtividade em 5,9% e de produção de 10,5%.

O milho também se destaca nesse cenário, com aumento da produção em 29,8%, atingindo 11,6 milhões de toneladas, com aumento de área plantada em 7,6% e produtividade 20,6%. Outra cultura que que se desenvolveu no ano de 2019 foi a cana-de-açúcar, que fechou o ano com 75,7 milhões de toneladas de produção, número 2,6% superior a 2018, e com ganho de produtividade de 2,0%.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Antônio Carlos de Souza Lima Neto, destaca que a agropecuária é uma vocação econômica do Estado, promovendo renda e desenvolvimento para toda a sociedade. “O Estado de Goiás é agro, com grandes produções dos diversos tipos de cultura. Além do clima e do solo favoráveis, temos ao nosso lado um governador que valoriza o setor e produtores comprometidos com resultados. Ronaldo Caiado recriou a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por entender que este setor não pode ser deixado de lado, porque é protagonista da economia do Estado”.