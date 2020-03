CBB segue orientação da FIBA e adia início do Brasileiro Adulto

Seguindo a orientação da Federação Internacional de Basquete (FIBA), órgão maior do basquete mundial, e da ConsuBasquet, órgão do basquete na América do Sul, e por se preocupar com o bem estar e saúde de atletas, comissões técnicas, profissionais da área e torcedores, a Confederação Brasileira de Basketball anuncia o adiamento do início do Campeonato Brasileiro Adulto profissional para evitar colocar a saúde de todos em risco após o surto do COVID-19, o novo coronavírus. O torneio começaria neste domingo, dia 15, com a partida entre Cerrado Basquete e Basquete Anapolino.

A CBB irá monitorar junto às entidades nacionais de saúde as informações sobre o avanço do vírus e seu controle dentro do Brasil e seguirá todos os protocolos solicitados pelo Ministério da Saúde, Governo Federal e também FIBA. E só então anunciará ao público as novas datas do começo do torneio profissional, que tem seu término previsto para junho com o Final Four.

Outros torneios

Além disso, a CBB também informa o adiamento das próximas etapas dos Campeonatos Brasileiros Interclubes de Base, em parceria com o Comitê Olímpico de Clubes (CBC), onde jovens do sub-12 ao sub-23 atuariam nas próximas semanas. O Campeonato Brasileiro Sub-21, em Uberlândia, em sua reta final, será finalizado no domingo, normalmente, em comum acordo com os clubes e o CBC, com reforço nos protocolos de saúde e segurança entre todos os presentes. A retirada dos atletas da cidade neste momento seria inviável por questões de logística.

A Confederação Brasileira de Basketball também orienta que as federações estaduais, ligas profissionais por ela chanceladas, a Liga Nacional de Basquete (LNB), e a Liga de Basquete Feminino (LBF), sigam as orientações da Federação Internacional de Basquete, suspendendo suas partidas até que seja seguro retornar às atividades.