Exame de Fabio Wajngarten para coronavírus dá positivo

Na manhã desta quinta-feira, 12, foi informado que o exame do secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Wajngarten, deu positivo para coronavírus. Os exames foram realizados em São Paulo após o secretário voltar dos Estados Unidos com sintomas do novo coronavírus.

Segundo informou o Palácio do Planalto, Wajngarten está em quarentena e já foi montado um gabinete de crise pelo General Augusto Heleno, chefe do GSI, para monitorar a saúde do presidente Jair Bolsonaro e toda a comitiva que o acompanhou aos Estados Unidos.