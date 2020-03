Look de Instagram com preço de 44

Quem não gosta de uma boa liquidação? É só ouvir falar em uma que dá aquela vontade de comprar tudo que vê pela frente, não é mesmo? Mas é importante saber escolher peças curingas durante as trocas de coleção para aproveitar o look o ano todo. Como o clima do Brasil é predominantemente quente, é possível renovar o guarda roupa gastando pouco e que tal contar com aquela ajuda especial na hora das compras?

Os influenciadores digitais goianos, Thaís Araújo (Bendita Dica), Michelle Rodrigues (Insta Vizinha), Rodrigo Júnior (Blog do Rodrigo), Bibi (Bibi Plus), Thays Jubé (Thays Jubé), Laudynne (Laudynne) e Beatriz Boaventura (biaboaventuram) participarão da ação no Estação da Moda Shopping e em alguns momentos darão preciosas dicas para renovar o guarda-roupas.

A ação faz parte da Estação Loucura, liquidação promovida pelo Estação da Moda Shopping de 12 à 15 de março, quando também é comemorada a semana Consumidor. Além dos descontos de 10% a 70% para chegada da coleção outono-inverno, os clientes serão recebidos com mimos como pipoca e algodão à vontade.

As liquidações de março são marcadas pela troca de coleção. Sai alto verão e entra outono-inverno. Bia Boaventura, stylist e consultora de imagem do Estação da Moda Shopping, explica que o importante nesse momento é fazer uma compra consciente, e buscar peças curingas. “Pergunte-se: o que preciso agora? Calças para trabalhar? então vou buscar calças de modelagem mais formal, mas que tenham cores do verão, ou tecidos mais leves, porque elas estão nessas coleções”, diz.

A especialista dá outra dica importante: “escolha roupas que combinem com peças que você já tem para ampliar as possibilidades de combinações”. “O ideal é dar uma conferida no guarda-roupa antes de sair de casa e partir para as compras sabendo o que está faltando. É uma boa oportunidade para encontrar roupas leves que combinam com o calor, clima predominante do Brasil. É possível encontrar bons preços em blusa soltas, shorts e bermudas, vestido mais leves”.