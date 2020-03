Operadoras informam grupos prioritários sobre o novo Coronavírus via MMS

Na última atualização oficial, que foi divulgada dia ontem dia 10, a SES-GO registrou 14 casos suspeitos no estado, com 12 deles descartados e dois ainda em investigação. A Secretaria de Saúde de Ceres está monitorando o primeiro caso suspeito de coronavírus na localidade. Se trata de uma bebê de 1 ano de idade que veio de Portugal.

Com uma previsão de aumento nos casos do novo coronavírus, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as operadoras de telefonia móvel, passarão a informar, via mensagens MMS sobre o coronavírus.

O objetivo desta ação é justamente informar, proteger e instruir mais a população sobre os riscos e métodos preventivos contra a doença, bem como evitar as notícias falsas.

Quem poderá receber essas mensagens?

O grupo de usuários prioritários que poderá ter acesso às informações do Covid-19 será estabelecido pelo próprio Ministério da Saúde, e o link levará para página do Ministério, informando sobre os sintomas e onde o usuário poderá buscar tratamento. As mensagens começarão a ser lançadas ainda nesta semana.