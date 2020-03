Stock Car proíbe participação de estrangeiros na Corrida de Duplas

A Stock Car anunciou no início da tarde desta quinta-feira, 12, que não permitirá que os pilotos regulares da categoria escolham convidados estrangeiros para a disputa da Corrida de Duplas, marcada para o dia 29 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). O comunicado da categoria não fala sobre brasileiros que atuam no exterior ou estrangeiros que serão titulares nesta temporada. A corrida, inicialmente, está mantida.

De acordo com a Vicar, empresa que promove a Stock Car, a ação se dá levando em conta medidas da Organização Mundial de Saúde (OMS), que declarou estado de pandemia por conta do coronavírus. Desde então, diversos eventos, inclusive esportivos, foram cancelados.

Confira a nota emitida pela Vicar:

Em face às medidas anunciadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e os reflexos causados pelo surgimento e disseminação do novo coronavírus no âmbito esportivo, incluindo o automobilismo, informamos que a Vicar está monitorando a situação visando minimizar o impacto desta crise sobre os Campeonatos Brasileiros de Stock Car e Stock Light.

Como primeira medida, a promotora informa que está proibida a participação de estrangeiros na Corrida de Duplas, primeira etapa da Stock Car, dia 29 de março, em Goiânia. Tradicional prova da categoria, esta corrida tem como diferencial oferecer aos pilotos oficiais de cada equipe a oportunidade de convidar um parceiro competitivo para tentar a vitória. No entanto, em virtude dos variados estágios de contágio em diversos países, a organização achou por bem prevenir um possível foco de transmissão e assim preservar a saúde de todos os envolvidos no evento.

Outras providências estão sendo estudadas em relação aos profissionais da organização, pilotos e equipes brasileiros. Estas decisões serão informadas imediatamente aos envolvidos e à imprensa. (F1Mania)