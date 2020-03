Três casos de coronavírus são confirmados em Goiás

Na tarde desta quinta-feira, 12, o governador Ronaldo Caiado confirmou três casos de coronavírus. Dois deles em Goiânia e um em Rio Verde. Segundo foi informado, os três pacientes são mulheres e teriam contraído o vírus no exterior. São as primeiras confirmações de Goiás.

Na ocasião o governador declarou emergência na saúde em Goiás. Segundo ele, a medida foi tomada para que o Hospital do Servidor Público do Estado possa comprar sem licitações equipamentos que possam ser necessários no combate e tratamento do Covid-19.