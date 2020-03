Bolsonaro testa negativo para coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro testou negativo para o novo coronavírus, segundo informou o próprio presidente no Facebook. O exame foi realizado por Bolsonaro após o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, ter sido confirmado com a doença. Ele viajou com o presidente aos Estados Unidos e esteve boa parte do tempo ao seu lado.

Bolsonaro fez o anúncio do o resultado dos exames junto a uma foto no qual aparece dando uma banana para jornalistas.

Assim como o secretário Fábio Wajngarten, Eduardo integrava a comitiva para os EUA com Bolsonaro — também estiveram na viagem a primeira-dama Michelle Bolsonaro e quatros ministros: Ernesto Araújo, das Relações Exteriores; Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional; Fernando Azevedo e Silva, da Defesa e Bento Albuquerque, de Minas e Energia.Todos eles, incluindo os outros membros da comitiva, foram testados para o coronavírus e aguardam resultado dos exames. O ministro Bento Albuquerque teve o resultado negativo divulgado até agora.