CNH Social: prazo para matrícula termina segunda-feira

Os 686 convocados na lista extra do programa CNH Social têm até o dia próximo dia 16, segunda-feira, para garantir a obtenção, adição ou mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente. Esses candidatos foram inclusos na segunda chamada para o programa em uma lista divulgada no dia 28 de fevereiro no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Para garantir a vaga, eles devem efetuar a matrícula online no site www.detran.go.gov.br e entregar a documentação em um dos postos de atendimento presencial do Detran-GO em seu município. Não haverá prorrogação do período de matrícula. O convocado que não cumprir todos os requisitos, inclusive o prazo, será desclassificado.

As vagas abertas para a lista extra são remanescentes da etapa anterior em que foram classificados 2.010 candidatos. O programa CNH Social foi implantado pelo Governo de Goiás, em novembro do ano passado, com o objetivo de formar, qualificar e habilitar cidadãos de baixa renda.

Os convocados terão direito à isenção das taxas do Detran-GO (Inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático). Também estarão isentos de pagar pelos exames médico e psicológico, junta médica, quando se tratar de candidato com deficiência, e toxicológico, exigido para categoria profissional. Por meio de parcerias, serão oferecidos ainda o curso teórico, de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes.