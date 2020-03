Sesc cancela todos os eventos

Nesta sexta-feira, 13, o Sesc Goiás comunicou, por meio de nota, que todos os eventos da instituição estão cancelados a partir desta segunda-feira, 16, por questões de segurança e saúde. Sesc informa que as atividades escolares e esportivas vão acontecer normalmente.

Leia a nota completa:

“Diante da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Governo do Estado de Goiás sobre a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), o Serviço Social do Comércio em Goiás comunica oficialmente o cancelamento de todos os EVENTOS (shows, apresentações culturais, palestras), com aglomeração pelos próximos 30 dias, começando assim a valer a partir da data 16 de março de 2020 (segunda-feira).

A princípio as atividades escolares e esportivas serão mantidas normalmente.

A tomada de decisão vem como medida de cautela e foco na contenção da circulação do vírus.”