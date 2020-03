Sine Goiânia oferece 40 vagas para vendedor nesta sexta-feira

Sedetec oferece nesta sexta-feira, 13, 40 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. As vagas são para pessoas sem nenhuma experiência na Carteira de Trabalho, e que tenha de 18 a 29 anos.

Os interessados devem procurar o Castelo Inn Hotel Goiânia, situado na Avenida Castelo Branco, número 1713, no Setor Coimbra, das 8h às 17h, munidos de todos os documentos pessoais, incluindo carteira de trabalho e comprovante de endereço.

Além destas vagas, o Sine Municipal oferece diariamente inúmeras oportunidades de trabalho. O cidadão também pode acessar o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android.