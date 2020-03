Tecnoshow 2020 é suspensa por tempo indeterminado

Após a confirmação os primeiros registros de Covid-19 em Goiás, entre os casos uma mulher de Rio Verde, a Tecnoshow Comigo – maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste – prevista para ser realizada entre os dias 30 de março e 3 de abril, em Rio Verde, foi suspensa.

Em comunicado oficial a organização diz está “sensível à situação atual que envolve a questão do coronavírus no País e no mundo e atendendo as orientações das autoridades sanitárias contidas no alerta do Ministério da Saúde”, a feira está suspensa por tempo indeterminado.

A nota assinada pelo presidente da Comigo, Antonio Chavaglia, explica que a decisão está de acordo com a “responsabilidade social” que sempre pautou a trajetória da feira nesses 45 anos e a “COMIGO está fazendo sua parte em prol do bem-estar das pessoas”.

“Lamentamos profundamente o fato, mas neste momento é vital unir esforços para conter a escalada da doença e proteger a população, evitando aglomerações de pessoas, já que era esperado um público de aproximadamente 120 mil pessoas nos cinco dias”, reiterou o presidente sobre a decisão da organização.