Agenda cultural é cancelada como medida preventiva ao Coronavirus

Após publicação do Decreto n° 736 nesta sexta-feira feira, 13, em que o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, declara situação de emergência em relação à proliferação do Coronavírus, a Secretaria Municipal de Cultura suspendeu toda a programação cultural prevista para os próximos 15 dias. Entre elas estão as apresentações da Orquestra Sinfônica, shows do Centro Municipal Mercado Popular da 74, programação do Teatro Goiânia Ouro e do Chorinho.

De acordo com o secretário municipal de Cultura Kleber Adorno, os eventos aglomeram grande quantidade de pessoas e por isso foram cancelados. “Em primeiro lugar devemos preocupar com a saúde de todos nós. É um momento de alerta, cuidados extremos e, conforme o prefeito Iris Rezende decretou, as atividades estarão suspensas pelos próximos dias, mas assim que as autoridades da saúde pública nos orientarem, retornaremos com o ceonograma”, ressalta.

As demais atividades da Secretaria Municipal de Cultura, caso seja necessário, serão reguladas em ato próprio pela Pasta, conforme também descrito no decreto. Assim que possível, e após novas orientações, novas datas do calendário cultural serão divulgadas.