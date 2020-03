Governo suspende aulas em escolas públicas e particulares de Goiás

Por meio de uma nota técnica a Secretaria do Estado de Goiás (SES-GO) determinou a paralisação das aulas em todos os níveis educacionais, público e privado, a partir desta segunda-feira, 16.

A determinação considera o decreto da Organização Mundial da Saúde sobre a pandemia de coronavírus.

Em nota o governo de Goiás diz em paralisar as aulas de “preferência por meio da antecipação das férias escolares”, e prevê as interrupções das atividades por 15 dias, “preferencialmente

a partir de 16/03/2020, com tolerância máxima até 18/03/2020, podendo tal paralisação ser

prorrogável a depender da avaliação da autoridade sanitária do Estado”.