Detran adota medidas de prevenção ao coronavírus

Em cumprimento à situação de emergência na saúde pública, decretada no Estado de Goiás na última semana, o Departamento Estadual de Trânsito passa a adotar nesta segunda-feira, 16, medidas de prevenção à disseminação do Novo Corona Vírus (Covid 19). Para evitar a aglomeração de pessoas na autarquia e nos Vapt Vupts, temporariamente, não haverá atendimento presencial para os serviços disponíveis no site ou no aplicativo DetranGO On.

Os usuários que precisarem, por exemplo, protocolar recurso de multa, indicar real condutor, licenciar veículos, solicitar segunda via ou CNH definitiva deverão buscar atendimento exclusivamente pelo aplicativo ou pelo site www.detran.go.gov.br.

Os atendimentos na sede, Ciretrans ou Vapt Vupts serão exclusivos para serviços não disponíveis em outras plataformas, como transferência de propriedade, inclusão de veículo novo, renovação de Carteira Nacional de Habilitação e liberação de veículos recolhidos ao pátio. Mesmo presencial, a renovação de CNH será feita somente com agendamento, que também deve ser feito pelo site.

Apesar das mudanças, todos os serviços de emissão de documentos de veículos e habilitação, recursos, comunicado de venda, emissão de certidões e consultas continuam sendo prestados normalmente à população.

Serviços disponíveis pelo aplicativo DetranGO On e site:

Veículos

– Consulta geral de situação de veículos

– Alteração de endereço no mesmo município

– Licenciamento

– IPVA

– CRLV-e

– Certidão de propriedade de veículos



Habilitação

– CNH definitiva

– 2ª via

– Abertura de processo para 1ª habilitação

– Consulta geral (processo, pontuação)

– Certidão de Prontuário

Outros

– Transferência de pontuação (Indicação de Real Condutor)

– Recurso de multas de competência do Detran-GO ou Goinfra

– Rastreamento de CRV

– Certidão de acidente de trânsito