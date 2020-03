Região da 44 fechará as portas por 15 dias

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 16, a Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) informou que cumprirá a partir da próxima quinta-feira, 19, a determinação do governador Ronaldo Caiado de fechar por 15 dias todos os centros de Goiânia, o que inclui os shoppings e galerias da Região da 44.

“O mandatário estadual informou que a medida é essencial para contenção da pandemia do novo Coronavírus em Goiás e no Brasil, já que a região de turismo de compras recebe visitantes de várias partes do País e do exterior também”, explicou a AER44 em nota.

O estado possui 4 casos confirmados da covid-19, sendo três em Goiânia e um em Rio Verde, além de 85 registros suspeitos

Confira a nota da AER44

“Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (16), o presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Jairo Gomes, ouviu do próprio governador Ronaldo Caiado as explicações sobre a determinação, via decreto, do fechamento por 15 dias de todos os centros de Goiânia, o que inclui os shoppings e galerias da Região da 44. A determinação deve começar a ser cumprida a partir da próxima quinta-feira (19).

O mandatário estadual informou que a medida é essencial para contenção da pandemia do novo Coronavírus em Goiás e no Brasil, já que a região de turismo de compras recebe visitantes de várias partes do País e do exterior também.

O presidente da AER44 informa que convocou uma reunião de urgência, hoje às 15h, com todos os donos de galerias, shoppings e hotéis da 44 para passar os esclarecimentos recebido pelo governador. Jairo esclarece ainda que o fechamento por 15 dias pode ser menor ou prorrogado, o dependerá do avanço ou controle da pandemia no Estado.”