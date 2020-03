“Se o povo aparecer aqui, vou lá pra frente de novo”, diz Bolsonaro a Datena

O presidente Jair Bolsonaro foi entrevistado por José Luiz Datena no programa “90 Minutos”, da Rádio Bandeirantes, na manhã desta segunda-feira, 16. Entre os assuntos, Bolsonaro afirmou que não incentivou as manifestações pró-governo que aconteceram em diversas cidade do país ontem. “Não convoquei o movimento e tenho obrigação moral de saudar o povo”, afirmou o presidente.

Apesar das orientações do Ministério da Saúde para que as pessoas evitem grandes aglomerações, Bolsonaro esteve nos atos desse domingo, 15, a favor do governo, cumprimentou e tirou fotos com os presentes.

“Não vou viver preso dentro do Alvorada. Se eu resolvi apertar a mão do povo, é um direito meu, eu vim do povo. Tenho obrigação de saudar o povo”, discursou.