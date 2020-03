Usuários do Ipasgo terão serviço de coleta de material para diagnóstico do Covid-19 em domicílio

Em cumprimento à situação de emergência na saúde pública em decorrência ao coronavírus, o Instituto de Assistência aos Servidores de Goiás (Ipasgo) está oferecendo aos seus usuários a coleta de material em domicílio para os testes de diagnóstico de Covid-19. Neste primeiro momento, os serviços serão prestados em todas as regiões do Estado, em uma parceria do Governo de Goiás com o laboratório Padrão.

Seguindo as determinações do governador Ronaldo Caiado, a medida tem como objetivo facilitar o acesso aos usuários do plano de assistência e também desafogar as unidades de saúde. O presidente do Ipasgo, Silvio Fernandes, informa que o instituto já possui comitê de gestão contra o coronavírus, que, diariamente, analisa relatórios e protocolos oficiais sobre o avanço da doença no Estado para articulação e implantação de medidas preventivas e prestação de serviços aos seus usuários em toda sua rede credenciada.

Segundo Fernandes, essas ações serão reforçadas de acordo com as demandas. As parcerias com os laboratórios devem aumentar ao longo dos próximos dias. Ele explica que, neste momento, o mais importante é que os usuários do Ipasgo saibam que estão bem assistidos e evitem procurar a rede pública de saúde.

Atualmente, o plano de assistência atende cerca de 625 mil usuários e possui uma rede credenciada com 3.210 profissionais e 900 empresas, que prestam serviços de saúde em todas as regiões do Estado.

Como será feito o atendimento domiciliar

O atendimento em domicílio aos usuários do Ipasgo será realizado para os casos suspeitos que tenham pedido médico e preenchimento de formulário específico do Ministério da Saúde, essas ações são requisitos obrigatórios. Para reduzir os valores do exame, haverá horários especiais que não demandarão outros custos, como a taxa para a coleta do material.

Os usuários com idade igual ou superior a 60 anos, que integram o principal grupo de risco na escala de contaminação do coronavírus, terão condição especial sem taxa de coleta se agendarem a realização do exames de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 12h.

Aos sábados, todos os usuários do Ipasgo, independentemente da idade, não terão cobrança de taxa se agendarem a coleta do material no período entre 6h30 e 16h.

Quem agendar a coleta para outros horários pagará a taxa de atendimento domiciliar, que é de R$ 10,00 para usuários acima de 60 anos, em qualquer região; R$ 25,00 para quem tem idade abaixo de 60 anos e R$ 30,00 para a coleta em condomínios ou bairros distantes.

A parceria do Ipasgo com o laboratório Padrão também permitiu a redução do custo do valor do exame de diagnóstico molecular coronavírus Covid-19, que sairá por R$ 150,00. Os usuários do plano vão pagar 30% deste valor, que é o correspondente ao definido pela coparticipação para este procedimento.

Os agendamentos dos exames serão feitos diretamente na central de atendimento do laboratório Padrão pelo telefone (62) 3221-9000. O atendimento telefônico está disponível para usuários de todo o Estado, das 6 às 20h, de segunda a sexta; aos sábados, das 6 às 14h; e aos domingos e feriados, de 7 às 13h.

Confira as regras para a coleta em domicílio

Exame de diagnóstico molecular coronavírus Covid-19

Preço: R$ 150,00 e os usuários do Ipasgo pagam apenas 30% deste valor, que é o correspondente ao definido pela coparticipação para este procedimento

Unidade prestadora do serviço: Laboratório Padrão

Central de agendamento: (62) 3221-9000

Resultado: liberação em três dias