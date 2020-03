Atende Fácil passa a atender apenas mediante agendamento

A Prefeitura de Goiânia passa a exigir agendamento prévio para atendimento na rede Atende Fácil, central de relacionamento presencial com o Executivo goianiense. A medida começou a vigorar nesta quarta-feira, 18, como parte das ações para prevenção e enfrentamento à pandemia do Coronavírus (Covid-19). A solicitação de data e período para atendimento deve ser feita por meio do site www.goiania.go.gov.br. Será necessário informar nome completo, telefone, e-mail e número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O sistema online disponibiliza aos cidadãos, em tempo real, as datas e períodos com vagas disponíveis para atendimento. Basta que o usuário selecione data, turno (há como opções matutino, vespertino e noturno) e clique em reservar. O objetivo do agendamento é evitar aglomeração de cidadãos nas salas de espera das unidades.

As vagas disponibilizadas no site da prefeitura são limitadas de acordo com a capacidade de atendimento de cada Atende Fácil. A quantidade, no entanto, foi reduzida em mais de 50% em decorrência da reestruturação física que faz parte da agenda de controle da pandemia. Os atendentes foram posicionados de forma intercalada para manter a distância de segurança recomendada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre 1,5 e 2 metros; as cadeiras e os guichês estão mais distantes e os computadores foram dispostos de modo a funcionar como barreira protetiva auxiliar.