Bolsonaro faz segundo teste para coronavírus

Foi realizado na manhã desta terça-feira, 17, o segundo exame do presidente Jair Bolsonaro para o novo coronavírus. Na semana passada o primeiro exame deu negativo, segundo o próprio Bolsonaro divulgou em suas redes sociais.

A realização do exame foi confirmada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, que disse que o resultado pode sair ainda nesta terça-feira.

Casos no Planalto

Toda a comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos teve que realizar o teste após o Secretário de Comunicação Social, Fábio Wajngarten, ser diagnosticado com a doença. Wajngarten.

Outros 13 membros da comitiva presidencial que esteve nos EUA foram diagnosticados com Covid-19. São eles: Karina Kufa, advogada de Jair; Marcos Troyjo, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia; Samy Liberman, secretário-adjunto de Comunicação; Sergio Lima, publicitário que ajuda Bolsonaro a criar o partido Aliança Pelo Brasil; Robson Andrade, presidente da CNI; Nelson Trad (PSD-MS), senador; Nestor Foster, encarregado de Negócios do Brasil nos EUA; Francis Suarez, prefeito de Miami; Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais; e quatro pessoas da equipe de apoio do GSI.