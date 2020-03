Campanha de vacinação contra a gripe é antecipada

A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que não inclui o coronavírus, foi antecipada neste ano e terá início no dia 23 de março, em todo o país, e será feita para os grupos considerados de risco. Na primeira fase da campanha serão vacinados os idosos e os trabalhadores de saúde, que atuam na linha de frente do atendimento à população.

A ideia do ministério, com a antecipação da campanha é evitar que as pessoas acima de 60 anos, público mais vulnerável ao coronavírus, precise fazer deslocamentos no período esperado de provável circulação do vírus no país.

As etapas da campanha serão:

1ª fase – a partir de 23/03: idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde;

2ª fase – a partir de 16/04: professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

3ª fase – a partir de 09/05: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), indígenas, adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, presos, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.