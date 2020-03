Iphac cria ferramenta para aprendiz estudar em casa

Para seus jovens aprendizes não pararem a formação devido a pandemia de Coronavírus, o Instituto Promover (Iphac) vai utilizar a tecnologia para dar sequência às aulas. Trata-se da Academia Promover, ferramenta tecnológica que vai garantir o acesso ao conteúdo onde o jovem estiver. “Esperamos que nestes 15 de afastamento, ele esteja em casa, como recomenda a Organização Mundial de Saúde e o próprio Ministério da Saúde”, diz o diretor do Instituto Promover, cientista social Valdinei Valério.

O programa começa a funcionar nesta terça, 17, e com ele, os jovens não precisam comparecer na unidade física do Iphac e poderão continuar sua formação teórica online em segurança e acompanhados virtualmente pelo seu tutor. O período de aulas on line será de 15 dias, conforme determinação do governo local.

O conteúdo é voltado para inserção do aprendiz no mercado de trabalho, com conhecimentos variados, mas principalmente a capacitação na área digital, o uso adequado das redes sociais e novas ferramentas tecnológicas.

Segundo o diretor do instituto, Valdinei Valério, o momento de enfrentamento do COVID-19, também é de reflexão para a construção de um novo formato de comportamento da humanidade. “Além de cidadania, responsabilidade e solidariedade, estamos mostrando aos jovens aprendizes o quão importante é dominar ferramentas tecnológicas para as soluções dos problemas que surgem no nosso planeta”, explica ele.

MAIS INFORMAÇÕES:

O Instituto Promover, integrante da Rede Pró-Aprendiz e da Rede Pró Estágio Brasil, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como principal missão proporcionar Educação, Cultura e Assistência Social, colaborando com a inclusão de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social e econômica, em todo o território nacional.