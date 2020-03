São Paulo registra priemira morte provocada pelo coronavírus

O governo de São Paulo divulgou na manhã desta terça-feira, 17, o primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). A vítima é um homem de 62 anos, que estava internado em um hospital particular. Segundo histórico hospitalar, ele tinha diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática.

Hão há detalhes se a vítima viajou ao exterior ou se teve contato com alguém contaminado no Brasil. Esse foi o primeiro óbito registrado no Brasil.

Casos no Brasil

Até o momento em que a morte foi anunciada pelo governo de São Paulo, havia 301 casos confirmados, pelas secretarias de Saúde dos estados, de infecção pelo vírus Covid-19.

De acordo com a Secretária Estadual de Saúde, no estado de Goiás há 9 casos confirmados e 83 casos suspeitos em investigação no Estado e todos já tiveram amostras coletadas para a realização de exames. Outros 54 foram descartados, com resultados dos testes negativos para o vírus. Não há confirmação de óbitos em Goiás.